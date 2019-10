Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Veranstalter

Unter dem Motto „Herbstzeit ist Singkreis-Zeit“ laden die Mitglieder des Singkreises Lieding unter Obmann Georg Trattnig zum Herbstfest, das in diesem Jahr bereits zum 21. Mal stattfindet. Schauplatz des Festes ist der Rittersaal auf Schloss Straßburg. Nicht nur der Singkreis wird wieder in altbewährter Weise Lieder zum Besten geben – viele weitere namhafte Chöre werden den Abend gesanglich umrahmen. So können sich die Besucher auf den MGV Gurk, die Geschwister Gillendorfer, den Gemischten Chor St. Peter ob Radenthein, den MGV Kornblume Liebenfels und auf die Sängerrunde St. Georgen/Gurktal freuen. Weiters erwartet die Besucher eine Gin-Bar, eine Fotobox und ein großer Glückshafen. Auch für das leibliche Wohl wird an diesem Abend bestens gesorgt.



Herbstfest. Samstag, 12. 10., Rittersaal Schloss Straßburg, 20 Uhr.

Tel. 0664-508 18 38