Siegfried Lassnig mit seinen Mitarbeiterinnen Pamela Gruber (Mitte) und Barbara Plieschnegger © Gebeneter

"Es freut mich, dass ich nun in meinem Heimat-Tal Arbeiten kann. Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt der gebürtige Deutsch-Griffner Zahnarzt Siegfried Lassnig. Vor wenigen Tagen übernahm der studierte Allgemeinmediziner, der neben seiner Ausbildung zum Notarzt auch noch Zahnmedizin studierte und nun die Ausbildung zum Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen erfolgreich abschloss, die Zahnarztpraxis am Straßburger Hauptplatz. „Durch meine vielfältige Ausbildung kann ich meinen Patienten ein breites Leistungsspektrum bieten“, sagt Lassnig, der vor dem Sprung in die Selbstständigkeit als Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Klinikum Klagenfurt arbeitete. „Auch Füllungstherapien und Mundhygiene werden in meiner Praxis angeboten“, sagt der St. Veiter, der seine Laufbahn mit dem Abschluss der HTL für Maschinenbau begann.