Porsche Standort in St. Veit wird mit Ende November geschlossen © Simone Dragy

Mit 30. November schließt Porsche Inter Auto den Händlerstandort in St. Veit. Die Entscheidung wurde heute, Montag, getroffen, bestätigt Richard Mieling, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. „Wir haben in Kärnten mit den Standorten in Klagenfurt, Villach und in Wolfsberg vier erfolgreiche Händlerbetriebe,“ sagt Rainer Hodina von der Porsche Inter Auto in Österreich. In St. Veit stoße der Händlerbetrieb mit rund 100 Neu- und 270 Gebrauchtwagenverkäufen pro Jahr an seine räumlichen und betriebswirtschaftlichen Grenzen. „Zukünftige Investitionen in die Elektromobilität, sowie in eine optische und technische Modernisierung und notwendig gewordene Erweiterung des Betriebes in St. Veit machen in Anbetracht der eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Region wenig Sinn. Wir haben uns daher schweren Herzens entschlossen, den Betrieb stillzulegen", so Hodina.