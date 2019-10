Facebook

Pinto (links), Bischof Monis (Mitte) © KK/Privat

Seit 25 Jahren unterstützt das „Missionsteam Kärnten für Asansol in Indien“ viele Sozialprojekte am indischen Subkontinent. Aus diesem Anlass wurde am 2. Oktober 2019 im Kulturhaus Althofen zu einer besonderen Veranstaltung geladen, der auch Bischof Cyprian Monis aus der Region Kalkutta beiwohnte. Am Beginn des Festaktes entzündete Bischof Monis eine Missionskerze, die in diesem von Papst Franziskus ausgerufenen „Außerordentlichen Monat der Weltmission“ in unserer Diözese weitergereicht wird. Es folgten Grußworte von Dechant Lawrence Pinto. Unter den zahlreich Besuchern waren auch die beiden Bürgermeister Alexander Benedikt (Althofen) sowie Josef Klausner (Kappel). Egon Kaiser, Mitarbeiter des Missionsteams, gab einen Einblick in die umfassende Missionstätigkeit.