Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Urlaubsgäste aus Krems © KK/Senecura

Ein Urlaubsaustausch stand im Senecura Pflegezetrum St. Veit an. Die Bewohner Elisabeth Weiss und Anna Aigner sowie Manfred Vogl und Albert Kisling reisten in Begleitung der Pflegerinnen Monika Vigne und Hertha Riegler aus dem Senecura Sozialzentrum Krems Haus Dr. Thorwesten an, um gemeinsam eine abwechslungsreiche Urlaubswoche in Kärnten zu verbringen. Dort wurden sie mit Kaffee, Erfrischungsgetränken und köstlichem Kuchen in der Konditorei Holzmann begrüßt, bevor es nach einem kleinen Stadtspaziergang ins Urlaubsdomizil ging: Das Seneura Pflegezentrum St. Veit. Für die kommenden Tage hatten die Mitarbeiter des Hauses viele tolle Aktivitäten und Exkursionen geplant, um den Urlaub für die Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. „Das Team des Pflegezentrums St. Veit hat ausgesprochen großartige Unternehmungen für uns organisiert. Wir hatten viel Spaß und werden uns noch lange an den schönen Erinnerungen erfreuen“, schwärmt Elisabeth Weiss.