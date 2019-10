Gewalttat in Guttaring: Die Familie der 27-Jährigen hat sich Sorgen um ihre Tochter gemacht, die ihren ehemaligen Ehemann nicht mehr sehen wollte. Beide Männer in U-Haft. Bub schwer traumatisiert, Psychologen im Einsatz.

Spurensicherer und Sprengstoffexperten haben stundenlang den Tatort in Guttaring durchsucht. © Gebeneter

Beide Männer, die für den Bombenanschlag am Dienstag in Guttaring verantwortlich gemacht werden, sind seit gestern in Untersuchungshaft. Es bestehe auch beim 29-jährigen Komplizen der Verdacht des versuchten Mordes, sagt Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl.