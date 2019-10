Sie war Leiterin des BORG Althofen, Mitgründerin des Soroptimistinnen-Clubs St. Veit und ehemalige Präsidentin dieses Netzwerks berufstätiger Frauen in Österreich. Sie verstarb im Alter von 63 Jahren.

© Fotolia, Gebeneter

Am Freitag wurde im BORG Althofen eine Schweigeminute abgehalten. In der Nacht zuvor verstarb die Leiterin des "Auer von Welsbach"-Gymnasiums nach langer und schwerer Krankheit. Beatrix Reichmann wurde 63 Jahre alt. Rund drei Jahrzehnte unterrichtete die Pädagogin Englisch und Französisch am Bundesgymnasium St. Veit, bevor sie nach Althofen wechselte.