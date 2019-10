Gewalttat in Guttaring

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag um 7.50 Uhr detonierte vor dem Wohnhaus der 27-Jährigen die Paketbombe © Gebeneter

Beide Männer, die für den Bombenanschlag am Dienstag in Guttaring (Bezirk St. Veit) verantwortlich gemacht werden, sind seit Freitag in Untersuchungshaft. Christian Liebhauser-Karl, Sprecher des Landesgerichts Klagenfurt, erklärte, dass auch über den 29-jährigen Komplizen des Ex-Mannes die U-Haft verhängt wurde. Es bestehe der Tatverdacht des versuchten Mordes.