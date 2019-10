Ein Pensionistin übersah am Steuer ihres Wagens, dass eine vor ihr fahrende Frau mit ihrem Auto in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte. Es kam zu einer seitlichen Kollision. Beide Lenkerinnen sowie drei Kinder wurden verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte alle Verletzten ins Krankenhaus © KLZ/Rehfeld

Eine 72-jährige Pensionistin aus dem Bezirk St. Veit/Glan war am Freitagvormittag auf der Görtschitztal Straße (B 92) unterwegs. Es war gegen neun Uhr in Eppersdorf in der Gemeinde Brücklals eine vor ihr fahrende 32-jährige Frau aus Brückl nach links in eine Hauseinfahrt abbiegen wollte. Das dürfte die Pensionistin übersehen haben. Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Autos, bei der beide stark beschädigt wurden.