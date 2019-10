Facebook

Am Dienstag detonierte die Paketbombe vor dem Wohnhaus in Guttaring © Markus Traussnig

Der Paketbomben-Anschlag am Dienstag in Guttaring in Kärnten ist geklärt: Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, hat der Ex-Ehemann des Opfers gemeinsam mit einem Freund die Bombe gebaut und diese dann vor dem Wohnhaus platziert. Die 27-jährige, dreifache Mutter erlitt schwerste Verbrennungen, als die Bombe am Dienstag um 7.50 Uhr vor dem Mehrparteienhaus detonierte.