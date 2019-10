Facebook

Die Althofener Kameraden in Riegersburg © KK/FF Althofen

Der diesjährige Ausflug der Kameradschaft der Feuerwehr Althofen (Kommandant Johann Delsnig) führte in den Südosten der Steiermark. In Riegersburg gab es eine erlebnisreiche Burgführung mit atemberaubenden Rundblick auf das Vulkanland und das Thermengebiet. Am Marktfest bot sich dich Möglichkeit regionale Spezialitäten zu verkosten.