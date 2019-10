Facebook

Im 100. Bestandsjahr des Volksliedchores Althofen-Treibach wird standesgemäß aufgespielt, gesungen und geplattelt. Am Samstag ist es wieder so weit, die Mitglieder des Chores laden zum traditionellen Wirtshaussingen in das Kulturhaus in Althofen.

Mit dabei an diesem Abend sind der „Männerchor Althofen“, der „Gemischte Chor Grafenstein“, die „Kulmer Schuhplattler“, das Trio „M.O.S.“ (Musi ohne Strom) sowie der „Volksliedchor Althofen-Treibach“. Durch das Programm führen in altbewährter und humorvoller Weise die Sprecher Ferdinand Trapitsch und Hubert Hebenstreit. Aber auch kulinarisch werden die Gäste an diesem Abend verwöhnt. Die Mitglieder des Chores servieren erlesene Weine, Bier, Brötchen und hausgemachten Mehlspeisen.



Wirtshaussingen. Samstag, 5. 10. Kulturhaus Althofen, 20 Uhr. www.vlcalthofen.at