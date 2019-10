Facebook

Auch die Cobra stand am Dienstag nach dem Paketbombenanschlag in Guttaring im Einsatz © KLZ/Markus Traussnig

Fassungslosigkeit und Betroffenheit herrscht in Guttaring nach jenem Bombenanschlag am Dienstag, bei dem eine dreifache Mutter (29) schwere Verbrennungen erlitten hat. Nach wie vor ist jener Verdächtige in Polizeigewahrsam, der nach der Tat in Klagenfurt verhaftet wurde. Er wurde mehrmals einvernommen, ein Geständnis legte er aber nicht ab. Über ihn könnte heute die Untersuchungshaft verhängt werden, da die 48-Stunden-Frist abläuft. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat schon ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes eingeleitet.