Bombenanschlag in Guttaring Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet

Jener Mann, der am Dienstag nach einem Paketbombenanschlag auf eine 29-Jährige verhaftet wurde, ist nach wie vor in Polizeigewahrsam. Das Opfer, eine dreifache Mutter aus Guttaring, wird am Donnerstag erneut operiert.