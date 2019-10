Von Beginn an wurde der Ex-Ehemann des Opfers verdächtigt, bestätigt wurde das von der Polizei vorerst nicht. Der Mann hatte ein Zelt in Nähe der Wohnung des Opfers aufgestellt.

Anschlag in Guttaring

Stundenlang stand die Polizei am Dienstag am Tatort in Guttaring im Einsatz © Wilfried Gebeneter

Wer ist der Unbekannte mit dem schwarzen Kapuzenpulli, der am Dienstag einer 29-Jährigen in Guttaring eine Paketbombe vors Haus gelegt haben soll? Diese Frage beschäftigte bei Redaktionsschluss noch immer die Polizei. Ein Mann wurde von der Cobra in Klagenfurt festgenommen und stundenlang einvernommen.