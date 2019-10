Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagnachmittag. Ein 48-jähriger Mann wurde mit seinem Fuß eingeklemmt.

Ein 48-jähriger Mann aus Brückl war am Dienstag um 14.50 Uhr in einer Firma in Brückl, Bezirk St. Veit/Glan, damit beschäftigt, mit einem Deichselgerät Paletten für das Verladen auf einen Lkw zu schlichten.