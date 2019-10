Facebook

Herbert Luttenberger organisiert den „Kleinen Preis“ vom Kraigerberg © Phino

"Maximalen Spaß bei minimalem Aufwand im eigenen Auto erleben.“ So gibt Unternehmer Herbert Luttenberger die Devise vor. Er will nicht nur Oldtimerbesitzern die Möglichkeit geben, einmal zu erleben, was es bedeutet, mit einem Auto eine Sonderprüfung zu fahren. „Natürlich geht es um Oldtimer. Aber es kann jeder in seinem Privatfahrzeug kommen und einmal probieren, wie es ist, mit der Stoppuhr im Kopf und in der Hand Gleichmäßigkeitsfahrten zu absolvieren“, sagt Luttenberger.