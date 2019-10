In der Gemeinde Guttaring im Bezirk St. Veit ist es Dienstagmorgen zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Eine mehrfache Mutter wurde schwer verletzt. Zwei Kinder haben sich zum Zeitpunkt der Detonation in der Wohnung befunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gebeneter

Eine schwere Explosion hat Dienstagmorgen ein Wohnhaus in der Gemeinde Guttaring erschüttert. Laut ersten Informationen soll eine Frau dabei schwer verletzt worden sein. Die Polizei bestätigt den Vorfall. Ein Mann habe ein Paket vor der Wohnungstüre abgelegt und geläutet. Anschließend sei die Bombe explodiert. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber auf die Verbrennungsstation in Universitätsklinik Graz gebracht. Durch die starke Detonation wurden sogar Fahrzeuge im Bereich der Eingangstüre bestätigt. Zwei Kinder haben sich zum Zeitpunkt der Detonation in der Wohnung befunden. Ein älterer Sohn war bereits in der Schule.