Schwere Schnittverletzungen Frau beim Baumschneiden von Kettensäge im Gesicht getroffen

Die 66-Jährige aus Eberstein wurde vom Hubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Auch in Hüttenberg kam es am Montag zu einem schweren Arbeitsunfall.

Der C 11 musste am Montag zu zwei Arbeitsunfällen in den Bezirk St. Veit ausrücken © Eder

Zwei schwere Arbeitsunfälle haben sich am Montag im Bezirk St. Veit ereignet. Am Vormittag schnitt eine 66-jährige Frau auf ihrem Grundstück in Eberstein mit einer Elektrokettensäge Äste eines Obstbaumes ab. Dabei dürfte laut Polizei das Kettenschwert zurückgeschnellt sein. Die 66-Jährige wurde im Gesicht, am Hals, der Schulter und der linken Hand getroffen. Sie erlitt schwere Schnittverletzungen und wurde nach ärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt gebracht.