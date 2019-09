Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vermutlich waren auch die beiden Klagenfurter auf dem Weg zum Wiesenmarkt (Symbolbild) © Gebeneter

Am Samstag um 19.20 Uhr kam es auf der Zugfahrt von Klagenfurt nach St. Veit zwischen einem 17-jährigen und einem 18-jährigen Klagenfurter zu einem Streit. Dabei bedrohte der 17-Jährige den 18-Jährigen und kündigte an, ihn nach der Zugfahrt auszurauben. Der 18-Jährige übergab daraufhin seine Wertgegenstände an seine mitfahrenden Freunde.