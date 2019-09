Facebook

Ergebnisverkündung in St. Veit. Wahlsieger Vizebürgermeister Rudi Egger (ÖVP), Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ) und Stadtrat Herwig Kampl vom Wahlverlierer FPÖ © Wilfried Gebeneter

Die ersten Gemeindeergebnisse aus dem Bezirk St. Veit liegen jetzt vor. In der Bezirksstadt St. Veit legte die ÖVP um 10,3 Prozent auf 31,9 Prozent zu, die Roten verlieren 2,6 Prozent und halten jetzt bei 31,7 Prozent. Eine enorme Schlappe gibt es in St. Veit für die FPÖ, es gibt ein Minus von 14,6 Prozent, die Blauen kommen jetzt auf 19,4 Prozent, 2017 waren es 34 Prozent. Neos erreichen 6 Prozent (+2,3 Prozent), Jetzt 1,8 Prozent (-1,2 Prozent), die Grünen 8,1 Prozent (+6,34 Prozent). In St. Veit ist somit die ÖVP stärkste Partei bei den Nationalratswahlen. Sie hängt die SPÖ um 0,2 Prozent ab. Bürgermeiser Gerhard Mock (SPÖ): "Die ÖVP ist österreichweit vorne, auch in der Stadt St. Veit, ziemlich gleich auf mit der SPÖ. Man muss ganz ehrlich sagen, das ist der Trend von Sebastian Kurz, der österreichweit diese Ergebnisse eingefahren hat. Die SPÖ in St. Veit liegt noch immer zehn Prozent über dem Ergebnis der Bundespartei. Das liegt an sich tatsächlich daran, dass Türkis die Partei ist, die viele Wählerinnen und Wähler anspricht. Die SPÖ wird mehr Inhalte diskutieren müssen, um sich vielleicht wieder die Stammwähler zurückzuholen."