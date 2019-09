Unbekannter stahl in einem Lebensmittelgeschäft die Brieftasche einer Frau. Mit der Bankomatkarte hob er bei mehreren Geldinstituten einige hundert Euro Bargeld ab.

Dieb hob mit gestohlener Bankomatkarte Geld ab © Kanizaj

Bereits am Mittwoch war einer 63-jährigen Frau in einem Lebensmittelgeschäft in St. Veit ihre Brieftasche gestohlen worden. Darin befand sich leider auch die Bankomatkarte. Und damit hat der unbekannte Dieb dann gleich mehrmals Geld abgehoben, und zwar bei verschiedenen Geldinstituten. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Nach den Täter wird gefahndet.