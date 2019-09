Facebook

Pater Provinzial Saji Mullankuzhy segnete das Schnittzentrum. Erfreut: Primar Lackner, Prettner, Steiner, Prior Paulus Kohler (von links) © Gert Köstinger

MRT-Untersuchungen sind nun auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit möglich: Donnerstagmittag wurde das Schnittbildzentrum im neuen Zubau eröffnet und der neue Magnetresonanztomograph (MRT) präsentiert. „Es ist ein entscheidender Schritt in die Zukunft“, so Michael Steiner, Gesamtleiter der Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder in St. Veit und der Elisabethinen in Klagenfurt. „Bisher mussten Patienten für eine Magnetresonanztherapie auswärtig untersucht werden.“ Man leite damit auch eine weitere Entwicklung ein, erweitert Intensivstation und OP, saniert den Altbestand – so auch den Bereich der Kapelle und die Rettungszufahrt.