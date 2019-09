Facebook

Diskussion um Blockade als "klares Zeichen der Stadt" © Hannes Steinmetz

Die schweren Verkehrsunfälle in den letzten Wochen auf der Friesacher Bundesstraße, bei denen mehrere Menschen ihr Leben verloren haben, sorgte für Diskussionen im St. Veiter Gemeinderat am Mittwochabend. Die FPÖ brachte eine mögliche Blockade der B317, die in der Vergangenheit auch schon von St. Veits Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ) angedroht wurde, ins Spiel. Stadtrat Herwig Kampl (FPÖ): "Der Sicherheitsausbau wird uns schon seit Jahren versprochen. Bislang gab es nur Lippenbekenntnisse." Lenker, die auf der B317 und der S37 unterwegs sind, seien täglich in Lebensgefahr. "Die Stadt St. Veit sollte mit einer Blockade der Straße ein klares Zeichen setzen, um mehr Bewusstsein in dieser Angelegenheit zu schaffen." Kampl forderte Mock auf, die Koordination für eine solche Blockade zu übernehmen.