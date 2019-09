Facebook

Es ist wieder so weit – die Erntedankfeste sind im vollen Gange. So auch in Eberstein am kommenden Sonntag. Bei Gesang und Musik wird in den Gasthof Gutmann und in die Andreas Kirche in Mirnig geladen. Beginn des Erntedankfestes ist um 11.30 Uhr.



Erntedankfest. Sonntag, 29. 9., Mirnig,11.30 Uhr. Tel. (04264) 81 46