Morgen findet bei der „Zechnerin“ in Liebenfels die Veranstaltung „Tanz am Berg“ statt. Musikalisch unterhalten die „Kärntner Buam“.

© Veranstalter

Es g’hört viel mehr getånzt“ lautet das Motto morgen beim EssKulturWirt „Zechnerin“ in Liebenfels. Dort findet nämlich die Veranstaltung „Tanz am Berg“ statt.

Bei freiem Eintritt werden die Gäste ab 19 Uhr eingeladen, zur Musik von den „Kärntner Buam“ – Franz Lichtenegger, Peter Gößnitzer, Charly Nessmann und Stefan Gößnitzer – ihr Tanzbein zu schwingen. Gemeinsam unterhalten sie schon viele Jahre lang ihr Publikum. Spielt das Wetter mit, kann im Freien getanzt werden. Freuen dürfen sich die Gäste auch auf kulinarische Schmankerl aus der „Zechnerin“-Küche.

Ab nächster Woche geht es für den EssKulturWirt „Zechnerin“ schließlich in den Betriebsurlaub. Angefangen am Montag, dem 30. September bis Dienstag, dem 8. Oktober.



Tanzfest. Freitag, 27. September, Zechnerin, Miedling 3, Liebenfels ab 19 Uhr. www.glantal.at

Tel. (04215) 51 16