Besuch bei den Patenkindern in Indien. Links Egon Kaiser © KK/PRIVAT

Von Kärnten aus werden seit 25 Jahren durch das „Missionsteam für Asansol in Indien“ vor allem Kinder und vielfältige Sozialprojekte am indischen Subkontinent unterstützt. Derzeit bestehen 434 Patenschaften für Kinder in Asansol. Am 2. Oktober wird nun das Jubiläum dieser erfolgreichen Missionsarbeit im Rahmen einer Feier in Kulturhaus Althofen gewürdigt. Zur Festlichkeit werden auch die Pateneltern, die hauptsächlich aus Kärnten kommen, erwartet.