Warum man selbst im Zentralraum oft aufs Auto angewiesen ist: Ohne Pkw brauchte Kleine Zeitung-Redakteurin eine Stunde und 44 Minuten aus der Nachbargemeinde Liebenfels in die Redaktion in Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abfahrt: Auf der ersten Etappe gibt es abgesehen vom Schülertransport keine "Öffis". Mit dem Rad geht's daher bergauf in den drei Kilometer entfernten Nachbarort © Steinmetz

Mit Fahrrad, Bus, Bahn und zu Fuß sind Kleine Zeitung-Redakteurinnen in den vergangenen Tagen zur Arbeit gependelt. Zum Abschluss unserer Serie „Ohne Auto zur Arbeit“ kommt alles zum Einsatz – und das bei einer Anreise aus der Nachbargemeinde Liebenfels in die 22 Kilometer entfernte Redaktion in Klagenfurt.