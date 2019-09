3,6 Millionen Euro Größte Billa-Filiale Kärntens öffnet in St. Veit

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Nagele, Vertriebsdirektor Josef Holzleitner, Marktmanagerin Juliane Rainer, Regionalmanagerin Jennifer Ostermeier und Vertriebsmanager Edelbert Schmelzer © Simone Dragy

Mit dem Neubau in St. Veit in der Lastenstraße eröffnet Billa seine 1100. Filiale. „Sie ist doppelt so groß, wie alle anderen Filialen und somit die größte in Kärnten“, so Vorstandssprecher Robert Nagele.

Der gebürtige Klagenfurter besuchte am Donnerstag den neuen Standort, in den 3,6 Millionen Euro investiert wurden.