Über ein halbes Dutzend Feuerwehren wurde Mittwochabend zu einem Brand in einem Industriebetrieb alarmiert. In einem Produktionsbereich hatte ein Schlackewagen Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren konnten den Brand rasch löschen © APA/Barbara Gindl

Am Mittwoch gegen 20.40 Uhr heulten im gesamten Gemeindegebiet von Treibach-Althofen und einigen umliegenden Orten die Sirenen. In einem Industriebetrieb in Treibach waren die Brandmelder angesprungen. Der Betriebsfeuerwehr und den alarmierten Freiwilligen Wehren gelang es binnen kürzester Zeit, einen brennenden Schlackewagen abzulöschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist nach ersten Einschätzungen gering.