Vier Feuerwehren rückten Mittwochabend zu einem Brand in einem Industriebetrieb in Treibach aus. In einem Produktionsbereich hatte ein Schlackewagen Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

Brand in einem Industriebetrieb in Treibach-Althofen Mittwochabend: Vier Wehren rückten aus und konnten das Feuer rasch löschen (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Am Mittwoch gegen 20.40 Uhr heulten im gesamten Gemeindegebiet von Treibach-Althofen und einigen umliegenden Orten die Sirenen. In einem Industriebetrieb in Treibach waren die Brandmelder angesprungen. Ein 43-jähriger Arbeiter hatte versucht, mit einem Gabel-Radlader eine mit heißer Schlacke gefüllte Pfanne abzustellen. Dabei kippte diese und die Schlacke verteilte sich am Boden. Dadurch gerieten ein firmeninterner, nicht zum Verkehr zugelassener Schwerlastwagen, die Werkshallen- und die Außenfassade sowie Förderbänder in Brand.