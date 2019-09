Facebook

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen © KLZ/Jürgen Fuchs

Eine 73-jährige Pensionistin aus dem Bezirk St. Veit versuchte am 25. Juli über eine Onlinebank einen Kredit in der Höhe von mehreren zehntausend Euro zu bekommen. Nach erfolgter Kontaktaufnahme über eine Mail-Adresse wurde die Rentnerin aufgefordert, der Onlinebank diverse Unterlagen (Reisepassdaten, Meldezettel, Pensionsabschnitt, Kontodaten) bekanntzugeben. Der von der Onlinebank im Anschluss übermittelte Darlehensvertrag wurde von ihr unterfertigt und per Mail retourniert.