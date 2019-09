60 Jahre Landjugend Guttaring lädt zum Jubiläumsfest

Vor 60 Jahren wurde die Ortsgruppe in Guttaring gegründet. Am Wochenende wird das Jubiläum gefeiert.

Die Landjugend Guttaring wurde im Jahr 1959 gegründet © KK/Landjugend

In Guttaring wurde schon immer gern und viel getanzt. Seit der Gründung der Landjugend im Jahr 1959 durch Ferdinand Spielberger, Ferdinand Kopper und Ferdinand Urabl wird dies an Generationen weitergegeben. „Wir pflegen die Kultur. Jedes Jahr veranstalten wir einen Bauernball, unser Sommerfest, das Osterhaufen heizen. Und wir sind auch bei den Guttaringer Krämermärkten vertreten“, so Mädlleiterin Anna-Maria Pichler.