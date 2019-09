Facebook

Mirjam Scheucher (links) und Cornelia Hafner-Gragl starten im November © Auer

Am 15. November wird das Geschäft „Heiratslust“ am Herzog-Bernhard-Platz in St. Veit eröffnet. Brautkleider, Accessoires, Unterwäsche – all das findet sich dann dort. Mirjam Scheucher und Cornelia Hafner-Kragl betreten damit Neuland. Scheucher unterrichtet an der Berufsschule St. Veit und an der Pädagogischen Hochschule Klagenfurt, Hafner-Kragl arbeitet in einem Steuerberatungsbüro. Das wird auch so bleiben.