Am Freitag, dem 20. September feiert die Billa-Filiale auf dem ehemaligen Geiger-Areal in der Lastenstraße 36 in St. Veit Neueröffnung. In die bestehende Billa-Filiale, die umzieht, wird ein Penny-Markt einziehen. „Wann der Penny eröffnet, steht noch nicht fest“, heißt es von der Unternehmensgruppe Rewe. 1200 Quadratmeter misst nun die neue Billa-Filiale, 31 Mitarbeiter finden dort Beschäftigung. Sie ist eine von neun Filialen im Bezirk St. Veit. „Ab sofort kann man sich auf uns als Nahversoger verlassen und regionale Köstlichkeiten, wie zum Beispiel den Lavanttaler Apfelmost bei uns im Billa-,Regional Regal‘ finden“, heißt es vonseiten der Marktmanagerin des neuen Billa.