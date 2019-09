Michael Muntean (46), neuer ärztlicher Leiter des Kur- und Rehabilitations-Zentrums in Althofen, setzt viel auf Bewegung.

„Ich möchte meinen Patienten so begegnen, wie ich gerne hätte, das man mir einmal hilft“, sagt Michael Muntean © Köstinger

Das Humanomed Kur- und Rehabilitationszentrum in Althofen hat einen neuen ärztlichen Leiter: Michael Muntean (46), Facharzt für Lungenkrankheiten, folgte Henry Puff nach. 26 Jahre lang war der Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie in dieser Funktion in Althofen tätig.