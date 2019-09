Facebook

Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz (Sujetbild) © APA/Gindl

Montag gegen 17.45 Uhr wurde die Polizei von mehreren Personen in eine Straße in St. Veit an der Glan gerufen. Nachdem dort ein 34-jähriger Klagenfurter seinen Pkw abgestellt hatte, soll ein Beziehungsstreit eskaliert sein. Beim Eintreffen der Streife gaben beide Streitparteien an, dass es sich bei der Auseinandersetzung um eine private Angelegenheit handle, die niemanden etwas angehe. Da der Mann deutliche Symptome einer Alkoholisierung aufwies, wurde er zu einem Alkotest aufgefordert. Bereits der Vortest ergab eine Alkoholisierung. Während er auf den eigentlichen Alkomatentest warten musste, wurde der Klagenfurter extrem aggressiv und beschimpfte die Beamten. Er führte den Alkotest einmal durch, den zweiten Vorgang verweigerte er.