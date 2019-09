Vor 100 Jahren, im Zuge des Kärntner Freiheitskampfes, tagte die Kärntner Landesregierung in St. Veit. Fest am 19. September.

Mitarbeiter Michael Jaritz im Museum St. Veit. In dem Haus trafen sich 1919 Regierungsmitglieder © Simone Dragy

Zum Gedenken an die bewaffneten Auseinandersetzungen 1918/1919 veranstaltet der Kärntner Abwehrkämpferbund (KAB) am Donnerstag, 19. September, einen Festakt im Rathaus St. Veit. Landesbediensteter Gerhard Herbst (58), er ist seit 2015 Obmann der KAB-Ortsgruppe St. Veit, sieht darin eine Möglichkeit, zu zeigen, dass Frieden und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind: „Täglich sehen wir in den Medien die Grauen der weltweiten Krisenherde. Vor 100 Jahren durchlebten unsere Ahnen, kurz nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges und der dadurch ausgelösten Not, eine weitere Katastrophe, denn Kärnten drohte, auseinandergerissen zu werden.“