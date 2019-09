Der vielseitige Künstler Harald Schreiber lud zum „Tag des offenen Ateliers" in sein Haus in Brückl.

Der vielseitige Künstler Harald Schreiber © Phino

Am Samstag lud Künstler Harald Schreiber zum „Tag des offenen Ateliers“ in sein Haus in Brückl nahe der Katholischen Kirche. Schreiber ist Bildhauer, Maler, Illustrator und er war Professor an der Universität der Angewandten Künste in Wien. Aktuell unterrichtet er an den Sigmund Freud Universitäten Wien und Berlin. „Ich denke es ist für viele interessant Kunstwerke dort zu sehen, wo sie entstehen. Vielleicht erkennt der Betrachter dann ganz andere Zusammenhänge“, sagte Schreiber anlässlich der Begrüßung seiner Gäste.