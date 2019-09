Facebook

Die Feuerwehrleute retteten den Hund aus der verrauchten Wohnung © Weichselbraun

In der Wohnung einer 32-jährigen Frau, die in einem Mehrparteienhauses in St. Veit lebt, kam es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Eine aufmerksame Nachbarin verständigte daraufhin die Polizei, die die Freiwillige Feuerwehr St. Veit alarmierte.