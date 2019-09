Heute widmet sich die "Trigonale. Das Festival für Alte Musik" dem 1714 in der Oberpfalz geborenen und 1787 in Wien gestorbenen Musiker Christoph Willibald Ritter von Gluck.

Konzert in St. Veit an der Glan

Die Sopranistin Anna Dennis © Veranstalter

Wie kann es gelingen, Wort und Musik derart miteinander zu verbinden, dass das Ergebnis die Besucher an den Höhen und Tiefen der Emotionen eines Orpheus, einer Dido oder einer Arianna teilhaben lassen? Das hat sich schon das Publikum im 18. Jahrhundert gefragt. Kein Wunder also, dass Christoph Willibald Ritter von Gluck als erster international anerkannter Star-Komponist überhaupt gilt. Heute widmet die "Trigonale. Das Festival für Alte Musik" dem 1714 in der Oberpfalz geborenen und 1787 in Wien gestorbenen Musiker einen Abend.