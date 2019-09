Schwer verletzt 57-Jähriger stürzte von Leiter 3,5 Meter in die Tiefe

Schwerer Arbeitsunfall Mittwochvormittag in Weitensfeld. Land- und Forstwirt war mit Dacharbeiten beschäftigt, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor.

Der Hubschrauber brachte den Schwerverletzten ins UKH © Markus Traussnig

Ein 57-jähriger Land- und Forstwirt war Mittwochvormittag mit Dacharbeiten an einem Nebengebäude seines Anwesens in Weitensfeld beschäftigt. Plötzlich verlor der Mann auf der Aluleiter das Gleichgewicht und stürzte etwa 3,5 Meter in die Tiefe.