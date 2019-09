St. Veit An zwei Tagen keine Zufahrt über den Unteren Platz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Dragy

Aufgrund der Anlieferungen von Glasportalen für das Wohnprojekt „Arcineum“ am Unteren Platz 10 in St. Veit ist es erforderlich die Einfahrt auf den Unteren Platz für den Verkehr zu sperren. Die Zustelldienste können wie gewohnt bis 10 Uhr über den Unteren Platz in die St. Veiter Innenstadt einfahren. Die Zufahrt ist morgen, Donnerstag, und Freitag von 10 bis 18.30 Uhr gesperrt.