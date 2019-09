Einstimmer Beschluss In Metnitzer Musikschule wird groß investiert

Facebook

Bürgermeister Anton Engl-Wurzer präsentiert die neuen Pläne der Musikschule © Phino

In die Musikschule in Metnitz wird ordentlich investiert. „140.000 Euro kommen vom Land Kärnten. 100.000 Euro kommen über Leadermittel der Region Kärnten Mitte, 150.000 Euro aus Gemeindemitteln. Der Beschluss das Projekt zu stemmen war im Gemeinderat einstimmig“. So erklärt Bürgermeister Anton Engl-Wurzer die Finanzierung und das Zustandekommen des für die Gemeinde wichtigen Ausbaues der Musikschule, der mit dem Spatenstich am vergangenen Freitag begann.