Gewalttat 55-Jährige lag tot in Wohnung: Mann in U-Haft

Frau wurde tot in Wohnung in St. Veit aufgefunden. Oberösterreicher in Untersuchungshaft. Er hat die Frau zuvor misshandelt.

In diesem Haus wurde die Frau gefunden. © KLZ/Habich

Anfang der Woche wurde in einer Wohnung in St. Veit die Leiche einer Frau gefunden. Mittlerweile ermittelt die Polizei in dem Fall. Das bestätigt Rainer Dionisio, Pressesprecher der Polizei. "Wie die Frau starb, ist noch nicht restlos geklärt." Die Umstände seien dubios. Von einer Gewalttat ist auszugehen. "Es gibt derzeit umfangreiche Ermittlungen", sagt Dionisio. Ein Mann aus Oberösterreich ist in Untersuchungshaft, er ist mehrfach vorbestraft. Auch das bestätigt der Polizeisprecher.