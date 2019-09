Stille Helden St. Veit Johann Stromberger: „Ich bin fast täglich im Rüsthaus“

Facebook

Johann Stromberger, leidenschaftlicher Feuerwehrmann, ist seit 30 Jahren auch Gerätewart © Wilfried Gebeneter

Durch seinen Vater kam Johann Stromberger (63) aus Altenmarkt selbst zur Feuerwehr. Seit 1974 ist er aktiv, seit 2009 auch stellvertretender Kommandant. Der Ort Altenmarkt selbst befindet sich in zwei Gemeinden – in Weitensfeld und Glödnitz. Die Ortsfeuerwehr Altenmarkt zählt rund 40 Aktive. „Ich bin fast täglich im Rüsthaus, das sich auf Glödnitzer Gemeindegebiet befindet“, sagt Stromberger. Und das nicht nur, weil er gleich nebenan wohnt. Der gelernte Karosseriebauer, mittlerweile in Pension, ist auch seit gut 30 Jahren Gerätewart und kümmert sich darum, dass alles funktioniert.