St. Veit Edith Wildhaber eröffnet neues Geschäft

Trotz „Unruhestands“ arbeitet die Glasermeisterin weiter. Sie siedelt in die Villacher Straße 8.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Edith Wildhaber freut sich auf das Siedeln © Simone Dragy

Noch heuer eröffnet Glasermeisterin Edith Wildhaber (58) ein neues Geschäft. 1990 übernahm sie den St. Veiter Familienbetrieb „Glas Stahl Design Wildhaber“. Da ihre Tochter Sabine Glas-Service Plieschnegger führt und ihr Sohn Michael in Wien bleiben möchte, entschloss sie sich, das 1600 Quadratmeter große Gelände in der Villacher Straße, auf dem sich noch der Familienbetrieb befindet, zu verkaufen. Online wird das Inventar versteigert. Ihr neues Geschäft läuft über ihre Tochter, bei ihr ist Wildhaber geringfügig angestellt. „Geleitet wird es aber von mir“, so Wildhaber.