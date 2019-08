Der Hunnenbrunner „Hüglwirt“ Heinz Vollmaier ist einer der neun Backhendl-Wirte. Heuer ist er das letzte Mal mit an Bord.

Heinz Vollmaier ist Gastwirt und Aquarellmaler aus Leidenschaft © Gert Köstinger

Wenn von 6. bis 8. September das Bauern-Backhendlfest in der Region Längsee-Hochosterwitz zum Jubiläums-Genuss verführt, ist auch Heinz Vollmaier mit seinem „Hüglwirt“ in Hunnenbrunn mit von der Partie.

Ein Vierteljahrhundert hat das gackernde Kulinarium heuer schon am Buckl, Heinz Vollmaier ist mit seinem Gasthaus das zwölfte Mal dabei.