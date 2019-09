Stille Helden St. Veit Christian Mahlknecht: „Nehmen füllt die Hände, Geben füllt das Herz“

Facebook

Christian Mahlknecht ist auch Einsatzfahrer an der Bezirksstelle des Roten Kreuzes © Simone Dragy

Angefangen hat Christian Mahlknecht (25), er lebt in Liebenfels, in der Jugendgruppe des Roten Kreuzes in St. Veit. Mittlerweile ist er Rettungssanitäter, Jugendgruppenleiter, Einsatzfahrer, Erste-Hilfe-Lehrbeauftragter und Freiwilligenkoordinator.

„Neben den prägenden Einsätzen gibt es natürlich auch schöne Momente. Der persönliche Kontakt mit den Menschen ist etwas Wertvolles. Es ist schön, wenn man den Leuten helfen kann“, sagt Mahlknecht. Vieles hat er bereits miterlebt – vom Blasensprung bis hin zu Suizid und Verkehrsunfällen. Auch privat reagiere er durch sein freiwilliges Engagement in gewissen Situationen anders.