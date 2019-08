Friesach Landjugend St. Salvator feiert ihren Neustart

Rechtzeitig zum 65-Jahr-Jubiläum stellt sich die Landjugend St. Salvator neu auf. Feier am Wochenende.

Mädlleiterin Martina Liegl mit Obmann Andreas Steindorfer © KK/Landjugend

Mit neuem Obmann feiert die Landjugend Salvator am Wochenende ihr 65-jähriges Bestehen. „Ziel ist die Stärkung des Zusammenhaltes. Bei uns lebt der Spaß und das soll auch weiterhin so bleiben“, sagt Obmann Andreas Steindorfer (19) aus St. Salvator. Er ist seit 2015 Mitglied und hat die Höhen und Tiefen miterlebt. Vor drei Jahren stand die Ortsgruppe kurz vor der Auflösung. „Wir haben uns aber wieder gefangen“, so Steindorfer.